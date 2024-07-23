«Манчестер Юнайтед» предложил Винисиусу контракт на € 200 млн — Defensa Central

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вингеру мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору.

Как сообщает Defensa Central, «красные дьяволы» предлагают 23-летнему футболисту контракт на пять лет с общей зарплатой в € 200 млн и готовы заплатить «сливочным» за трансфер € 230 млн. Отмечается, что сам бразильский игрок не собирается покидать Мадрид.

Напомним, Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне Винисиус сыграл 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме Тен Хаг высоко оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед»

Победители футбольных турниров 2024 года: