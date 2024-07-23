Жена Месси показала совместное фото с мужем на яхте

Антонелла Рокуццо, являющаяся женой нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, показала совместное фото с мужем на отдыхе.

На фото она и Месси на яхте. Также на других фотографиях присутствует партнёр Лионеля Месси по «Интер Майами» Луис Суарес.

Фото: Фото: социальная сеть Антонеллы Рокуццо

Фото: Фото: социальная сеть Антонеллы Рокуццо

Напомним, в июле Месси завоевал свой 45-й титул в карьере, которым стал Кубок Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию. Таким образом, Лео является самым титулованным футболистом в истории.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Ранее аргентинский нападающий выступал за «Барселону» и «ПСЖ».