Жена Месси показала совместное фото с мужем на яхте

Антонелла Рокуццо, являющаяся женой нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, показала совместное фото с мужем на отдыхе.
На фото она и Месси на яхте. Также на других фотографиях присутствует партнёр Лионеля Месси по «Интер Майами» Луис Суарес.
Фото: Фото: социальная сеть Антонеллы Рокуццо
Фото: Фото: социальная сеть Антонеллы Рокуццо
Напомним, в июле Месси завоевал свой 45-й титул в карьере, которым стал Кубок Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию. Таким образом, Лео является самым титулованным футболистом в истории.
Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
Ранее аргентинский нападающий выступал за «Барселону» и «ПСЖ».