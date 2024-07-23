Экс-защитник лондонского «Арсенала» объяснил своё участие в чемпионате Брянской области

Бывший футболист сборной Бразилии и «Арсенала» Андре Сантос назвал незабываемой поездку в город Сельцо Брянской области для участия в местном чемпионате за команду «Сокол».

«Я закончил профессиональную карьеру, но очень люблю играть в футбол, поэтому с удовольствием принял приглашение «Сокола». Взял с собой супругу, она впервые в жизни прокатилась на поезде. Сельцо очень похоже на тот маленький городок, где рос я. Много болельщиков «Арсенала», фотографии, автографы для детей. Незабываемая поездка. Так тепло меня нигде не принимали», — сказал Сантос в эфире программы «Громко».

Напомним, Андре Сантос провёл матч с «Авангардом» (3:0) и изначально должен был провести ещё пару встреч на любительском уровне в составе «Сокола». Однако, как отметили в команде, этим планам не суждено было сбыться из-за позднего приезда самого экс-игрока сборной Бразилии.

41-летний Андре Сантос завершил свою профессиональную игровую карьеру в 2019 году. Последним его клубом был бразильский «Фигейренсе». Ранее футболист успел поиграть также за «Фенербахче», лондонский «Арсенал», «Гремио», «Фламенго» и «Ботафого». На счету Андре Сантоса 19 матчей в составе сборной Бразилии, в которых он отметился тремя голевыми передачами.

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