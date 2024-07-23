Экс-игрок «Барселоны» призвал уравнять зарплаты в мужском и женском футболе

Бывший защитник каталонской «Барселоны» и лондонского «Арсенала», на данный момент выступающий за испанский «Бетис», Эктор Бельерин призвал уравнять зарплаты в мужском и женском футболе.

«Мне это кажется очень необходимым. Что я знаю, чего я хочу и что справедливо, так это чтобы мы все зарабатывали одинаково, чтобы мы были равными профессионалами, чтобы у нас были равные права, и чтобы существовало равенство. Как нам это сделать? Этого я пока не знаю», — приводит слова Бельерина Infobae.com.

Бельерин выступает за «Бетис» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 4 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире