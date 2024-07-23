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Станислав Черчесов объяснил, почему не возглавил клуб из РПЛ

Станислав Черчесов объяснил, почему не возглавил клуб из РПЛ
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Главный тренер национальной команды Казахстана по футболу Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России, объяснил, почему не возглавил клуб из РПЛ.

«Дело в том, что ты не можешь прийти в какой-то клуб по заказу. Хочешь-не хочешь, у каждой команды есть тренер, все решают свои задачи. В то или иное время бывает, что тебя хотят, но не могут, или могут, но не хотят. Так часто бывает, поэтому я абсолютно спокойно к этому отношусь», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».

До национальной команды Казахстана Черчесов работал в венгерском клубе «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее специалист возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

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