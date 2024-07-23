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Сделка по переходу Клаудиньо из «Зенита» во «Фламенго» находится на грани срыва — UOL

Сделка по переходу Клаудиньо из «Зенита» во «Фламенго» находится на грани срыва — UOL
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Cделка по переходу полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо во «Фламенго» находится на грани срыва.

Как сообщает UOL, в бразильском клубе считают, что осуществить трансфер Клаудиньо в летнее трансферное окно практически нереально. Отмечается, что единственно возможная стратегия «Фламенго» сейчас заключается в том, чтобы убедить «Зенит» продать Клаудиньо с помощью самого игрока и его агентов.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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