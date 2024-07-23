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Черчесов объяснил своё решение возглавить сборную Казахстана

Черчесов объяснил своё решение возглавить сборную Казахстана
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Бывший главный сборной России Станислав Черчесов объяснил своё решение возглавить национальную команду Казахстана.

«Поступило конкретное предложение от Казахстана, а когда есть конкретика, когда тебе ставят определённые амбициозные, интересные и непростые задачи… И, самое главное, если бы я не работал до этого тренером сборной 5 лет — это был бы вопрос вопросов. А когда ты уже знаешь эту работу, знаешь определённые нюансы, которые не знал, приходя в сборную России… Мы поговорили, пожали друг другу руки, и теперь я — тренер сборной Казахстана», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».

До национальной команды Казахстана Черчесов работал в венгерском клубе «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее специалист возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

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