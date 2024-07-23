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«От Зобнина был гадский поступок». Гурцкая – о словах капитана «Спартака» про Соболева

«От Зобнина был гадский поступок». Гурцкая – о словах капитана «Спартака» про Соболева
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Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал полузащитника «Спартака» Романа Зобнина за слова про Александра Соболева. Отвечая на вопрос по возможному уходу Соболева из «Спартака» Зобнин сказал следующую фразу: «Если футболист не мотивирован и не хочет играть за «Спартак», то такому футболисту, наверное, не место в клубе».

«В ранге капитана немного неприятно слышать все эти лозунги, чтобы понравиться болельщикам. Ты должен оставаться честным перед собой. Соболев отрабатывает в «Спартаке». Он никогда не показывал, что не является игроком «Спартака». Начались волнения с его убиранием из команды, но это не от Соболева пошло. Саша находится в тяжёлом эмоциональном состоянии и ещё тебя добивает твой капитан, это гадский поступок. От Зобнина был гадский поступок. Пусть Зобнин сам научиться играть в футбол и приносить пользу «Спартаку», — сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!»

Ранее сообщалось, что Соболев может перейти в «Зенит».

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