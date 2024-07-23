«От Зобнина был гадский поступок». Гурцкая – о словах капитана «Спартака» про Соболева

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал полузащитника «Спартака» Романа Зобнина за слова про Александра Соболева. Отвечая на вопрос по возможному уходу Соболева из «Спартака» Зобнин сказал следующую фразу: «Если футболист не мотивирован и не хочет играть за «Спартак», то такому футболисту, наверное, не место в клубе».

«В ранге капитана немного неприятно слышать все эти лозунги, чтобы понравиться болельщикам. Ты должен оставаться честным перед собой. Соболев отрабатывает в «Спартаке». Он никогда не показывал, что не является игроком «Спартака». Начались волнения с его убиранием из команды, но это не от Соболева пошло. Саша находится в тяжёлом эмоциональном состоянии и ещё тебя добивает твой капитан, это гадский поступок. От Зобнина был гадский поступок. Пусть Зобнин сам научиться играть в футбол и приносить пользу «Спартаку», — сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!»

Ранее сообщалось, что Соболев может перейти в «Зенит».

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