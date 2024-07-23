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Черчесов поддержал Станковича после поражения «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Черчесов поддержал Станковича после поражения «Спартака» в матче с «Оренбургом»
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Главный тренер национальной команды Казахстана по футболу Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России, поддержал наставника «Спартака» Деяна Станковича после поражения московской команды в матче с «Оренбургом» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

«Поймал себя на мысли, что по первому матчу абсолютно никаких выводов делать не надо ни в ту, ни в другую сторону. Пройдет время, человек прочувствует, что такое РПЛ, будут какие-то замены, и насколько это удастся, покажет время. Я так говорю, потому что помню, что в „Легии“ тоже начал с поражения, в „Ахмате“ тоже проиграли. Но потом у нас был „золотой дубль“ в Польше, и, дай бог, здесь тоже так будет. Главное, не зацикливаться и делать свою работу», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».

21 июля «Спартак» на выезде проиграл «Оренбургу» со счётом 0:2 в матче стартового тура нового сезона Российской Премьер-Лиги. Красно‑белые провели первый официальный матч под руководством Деяна Станковича. На 62-й минуте Матиас Перес вывел хозяев вперёд. Эмирджан Гюрлюк спустя пять минут удвоил преимущество оренбуржцев. Красно-белые так и не смогли распечатать ворота соперника.

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