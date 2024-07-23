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Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе Де Брёйне из «Манчестер Сити»

Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе Де Брёйне из «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Кевина Де Брёне.

«Кевин не уйдёт. Если кто-то уйдёт, мы поговорим об этом. Конечно, до последнего дня у нас есть шансы сделать трансферы, я не исключаю возможности появления новых игроков, но я думаю, что вероятность того, что у нас будет тот же состав, составляет 85-90 процентов», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Де Брёйне дал согласие на переход в саудовский «Аль-Иттихад». выступает в составе «горожан» с 2015 года. За этот период он принял участие в 382 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 170 результативными передачами.

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