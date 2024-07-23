Черчесов высказался о фаворите нового сезона РПЛ

Главный тренер национальной команды Казахстана по футболу Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России, ответил на вопрос о фаворите нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ)

«Кто фаворит, я бы не рисковал говорить, хотя „Зенит“ уверенно выигрывал, как и другие клубы, которые по понятным причинам стоят выше. Но ни один клуб в мире без спадов не обходился, спады все равно будут, у кого-то больше, у кого-то меньше.

Понятно, что у «Зенита» по определённым причинам есть плюс бонус. Что касается столетия клуба, то автоматически ничего не бывает, надо будет работать, чтобы настрой остался», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Отметим, что коллектив из Санкт-Петербурга также стал обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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