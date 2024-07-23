Полузащитник «Урала» Егорычев высказался о президенте клуба Иванове

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался о президенте клуба Григории Иванове.

«Григорий Викторович всегда рядом с командой, поэтому скучать не приходится. Он всегда переживает за команду. Не очень приятно, когда он злится? Знаете, всё зависит от того, кто играет на поле, от того, как ты можешь погрузиться в игру. Тебя никто не сможет отвлечь: ни жестко играющие игроки соперника, ни судья, ни скамейка, ни партнёры какие-то – бывают эмоциональные моменты. Если ты погружен в игру, тебе ничего не может помешать», — приводит слова Егорычева «Спорт день за днём».

Напомним, сезон-2024/2025 «Урал» проводит в Мелбет Первой лиге. В субботу, 20 июля, «Урал» обыграл с «Шинник» в матче 2-го тура со счётом 2:1. В следующем туре «Урал» встретится с «Черноморцем». Матч состоится 27 июля.

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