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Артём Довбик близок к переходу в мадридский «Атлетико» — AS

Артём Довбик близок к переходу в мадридский «Атлетико» — AS
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Нападающий «Жироны» Артём Довбик близок к переходу в мадридский «Атлетико».

Как сообщает AS, стороны близки к согласованию трансфера 27-летнего форварда за € 30 млн. Отмечается, что также «Жирона» может выручить € 5 млн в виде бонусов. Сам футболист заинтересован в продолжении карьеры в мадридской команде.

Ранее «Атлетико» покинул форвард сборной Испании Альваро Мората, который подписал контракт с «Миланом».

Напомним, в минувшем сезоне 27-летний Артём Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, где отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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