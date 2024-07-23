Футболист «Акрона» Бакаев остался недоволен судейством в матче с «Локомотивом» в РПЛ

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался о судействе в матче первого тура чемпионата России с «Локомотивом». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Есть ли вопросы к судейству? Вы сами все видели. Конечно, есть. По мне, был пенальти в ворота «Локомотива». Для меня, если честно, это удивительно. Новичка РПЛ будут поддушивать? Значит, нам надо играть намного лучше, чтобы ничего не влияло», — приводит слова Бакаева «РБ Спорт».

В следующем туре «Локомотив» встретится с «Динамо», а «Акрон» проведёт матч с «Факелом».

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).