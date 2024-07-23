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Футболист «Акрона» Бакаев остался недоволен судейством в матче с «Локомотивом» в РПЛ

Футболист «Акрона» Бакаев остался недоволен судейством в матче с «Локомотивом» в РПЛ
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Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался о судействе в матче первого тура чемпионата России с «Локомотивом». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«Есть ли вопросы к судейству? Вы сами все видели. Конечно, есть. По мне, был пенальти в ворота «Локомотива». Для меня, если честно, это удивительно. Новичка РПЛ будут поддушивать? Значит, нам надо играть намного лучше, чтобы ничего не влияло», — приводит слова Бакаева «РБ Спорт».

В следующем туре «Локомотив» встретится с «Динамо», а «Акрон» проведёт матч с «Факелом».
«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

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