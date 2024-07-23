Новичок «МЮ» Лени Йоро рассказал о звонке Рио Фердинанда перед переходом в клуб

Новичок «Манчестер Юнайтед» защитник Лени Йоро рассказал о разговоре с бывшим футболистом «красных дьяволов» Рио Фердинандом перед переходом в команду.

«Это было две недели назад. Он позвонил мне. Во-первых, я был очень впечатлён разговором с ним, и да, мы минут 10 говорили о «Манчестер Юнайтед». Он очень помог мне сделать выбор. Для меня было большой честью поговорить с ним.

Он говорил со мной о клубе и о том, что это великая команда с большой историей, и если я перееду туда, мне нужно будет всегда быть готовым биться за эту эмблему», — приводит слова Йоро официальный сайт клуба.

18-летний защитник перешёл в «МЮ» из «Лилля» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 62 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает Йоро в € 50 млн.

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