Гвардиола рассказал о своей реакции на возможное завоевание Родри «Золотого мяча»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как отнёсся бы к тому, что полузащитник его клуба Родри выиграл бы «Золотой мяч».

«Я не могу отрицать, что я был бы счастлив, если бы Родри смог получить «Золотой мяч». Его стабильность просто невероятна.

Бороться за «Золотой мяч», быть номинированным или выиграть его — это фантастическое достижение!» — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

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Ранее сообщалось, что нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор является главным претендентом на «Золотой мяч» 2024 года по версии букмекеров. Вероятность получения им награды оценивается в 37%.

В пятёрку главных претендентов на «Золотой мяч» также входят Родри (33%), Джуд Беллингем (17%). Ламин Ямаль (7%) и Лионель Месси (6%).

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