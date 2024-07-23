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Лени Йоро: буду готов умереть за «Манчестер Юнайтед» на поле

Лени Йоро: буду готов умереть за «Манчестер Юнайтед» на поле
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Новичок «Манчестер Юнайтед» защитник Лени Йоро высказался о главном тренере команды Эрике тен Хаге.

Голландский специалист возглавил «МЮ» в июле 2022 года. По его руководством команда выиграла Кубок Англии и Кубок английской лиги.

«Я знаю, что он из тех, кому нравятся игроки, которые хотят побеждать, которые ставят перед собой большие цели. Я буду готов умереть за этот клуб на поле. Представлять свою страну в Англии и в этом клубе — для меня честь», — приводит слова Йоро официальный сайт клуба.

18-летний защитник перешёл в «МЮ» из «Лилля» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 62 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает Йоро в € 50 млн.

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