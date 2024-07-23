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Ули Хёнес раскритиковал трансферную политику «Баварии»

Ули Хёнес раскритиковал трансферную политику «Баварии»
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Почетный президент «Баварии» Ули Хёнесс подверг критике летнюю трансферную кампанию клуба.

В комментарии для немецкого издания Bild Хёнесс подверг критике летнюю трансферную кампанию, во время которой «Бавария» подписала центрального защитника Хироки Ито из «Штутгарта» за € 23,5 млн, вингера Майкла Олисе из «Кристалл Пэлас» и хавбека Жоау Пальиньи, трансферы которых стоили около € 50 млн за каждого игрока.

«В скором времени мы будем ездить на игры на сочленённом автобусе (автобус, состоящий из 2 или более секций, соединённых с помощью шарниров и имеющих резиновый защитный чехол в местах соединения – Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Хёнесса Bild.

Напомним, в прошлом сезоне «Бавария» заняла третье место в немецком чемпионате.

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