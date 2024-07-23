Компани отреагировал на критику Хёнессом трансферной политики «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал заявления почётного президента клуба Ули Хёнесса, в которых он подверг критике трансферную кампанию, а также заявил, что команда не сможет никого подписать, если не продаст нескольких игроков.

«Покупка и продажа игроков – это не моя работа. Я здесь ради команды. Вам предстояло провести эту пресс-конференцию с Максом Эберлем и Кристофом Фройндом (спортивный СЕО и директор «Баварии» – Прим. «Чемпионата»). Я – связующее звено с игроками, я не могу ничего об этом сказать.

Я не собираюсь проводить пресс-конференцию только ради того, чтобы отреагировать на то, что сказал Ули Хёнесс, хотя я его очень уважаю.

У нас с ним был частный ужин. Он объяснил, что сделало «Баварию» такой успешной. Они всегда шли вперёд, даже когда выигрывали титулы. Тогда речь шла о следующем титуле. Так же и у меня, в моей семье. Мой отец хороший пример, ему 76 лет, а он всё ещё имеет столько энергии. Я стараюсь жить так же», — приводит слова Компани Bild.

38-летний бельгийский специалист возглавил мюнхенский клуб в мае 2024 года. В летнее трансферное окно «Бавария» подписала центрального защитника Хироки Ито из «Штутгарта», вингера Майкла Олисе из «Кристалл Пэлас» и хавбека Жоау Пальини из «Фулхэма».

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