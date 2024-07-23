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«Интер» может подписать Федерико Кьезу в качестве свободного агента летом 2025 года

«Интер» может подписать Федерико Кьезу в качестве свободного агента летом 2025 года
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Вингером «Ювентуса» Федерико Кьезой интересуется «Интер», сообщает Calciomercato.it.

По информации источника, миланский клуб не хочет покупать 26-летнего футболиста. Руководство команды готово подписать Кьезу в качестве свободного агента через год.

Переговоры итальянского вингера с «Ювентусом» о продлении контракта зашли в тупик, и клуб пытается продать футболиста. Ранее в СМИ появлялась информация, что «Рома» намерена подписать Кьезу и предлагала игроку зарплату в размере € 5,5 млн в год.

Кьеза перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 44,6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает вингера в € 35 млн.

В минувшем сезоне Кьеза сыграл 37 матчей, забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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