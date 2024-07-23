Флик — о Левандовском: Роберт неудержим в штрафной площади, голы у него в крови

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о нападающем команды Роберте Левандовски.
«Роберт неудержим в штрафной площади. Он именно тот, кого мне не хватало в первые дни тренировок. Голы у него в крови, и он способен создать много моментов даже на тренировке.
Для меня это счастье, когда ветераны играют рядом с молодыми футболистами и учат их, как наладить взаимодействие. Ветераны могут быть примером для подражания для молодых игроков», – приводит слова Флика Sport.es.
Флик ранее уже работал с Левандовски. Немецкий специалист возглавлял «Баварию» с ноября 2019 по июнь 2021 года, где в тот период выступал польский нападающий.
В минувшем сезоне Левандовски сыграл 49 матчей, забил 26 мячей и отдал 9 голевых передач.
Самый дорогой трансфер в истории футбола