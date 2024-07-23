Трент: Месси может делать на футбольном поле практически всё, и по этой причине он лучший

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Играя против него, я испытываю совсем другие чувства, чем при игре против других соперников. Нужно всегда быть в режиме повышенной готовности, когда мяч рядом с ним, и я думаю, что очень редко игрок может заставить соперника испытывать такие чувства, так что по этой причине я должен назвать его лучшим.

На мой взгляд, он, вероятно, лучший во многих аспектах игры, он может делать на футбольном поле практически всё, что захочет, и по этой причине он лучший», – приводит слова Трента ESPN.

В июле Месси со сборной Аргентины выиграл Кубок Америки – 2024 и стал самым титулованным футболистом в истории футбола. На счету 37-летнего футболиста 45 трофеев.

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