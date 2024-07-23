БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «МЮ» Лени Йоро назвал имя своего любимого игрока «красных дьяволов»

Новичок «МЮ» Лени Йоро назвал имя своего любимого игрока «красных дьяволов»
Комментарии

Защитник Лени Йоро, новичок «Манчестер Юнайтед», ответил на вопрос, кто является его любимым игроком «красных дьяволов».

«Раньше я был нападающим! Я был очень быстрым и высоким, поэтому забивал много голов. Из-за моей скорости многие сравнивали меня с Нани. Мне нравился этот игрок», — приводит слова Йоро официальный сайт клуба.

Нани выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2014 год. За это время португальский нападающий сыграл 230 матчей, забил 41 мяч и отдал 70 голевых передач.

18-летний защитник Йоро перешёл в «МЮ» из «Лилля» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 62 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает Йоро в € 50 млн.

Материалы по теме
Лени Йоро: буду готов умереть за «Манчестер Юнайтед» на поле

Гарначо празднует победу в Кубке Англии в стиле Роналду

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android