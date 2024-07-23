Новичок «МЮ» Лени Йоро назвал имя своего любимого игрока «красных дьяволов»

Защитник Лени Йоро, новичок «Манчестер Юнайтед», ответил на вопрос, кто является его любимым игроком «красных дьяволов».

«Раньше я был нападающим! Я был очень быстрым и высоким, поэтому забивал много голов. Из-за моей скорости многие сравнивали меня с Нани. Мне нравился этот игрок», — приводит слова Йоро официальный сайт клуба.

Нани выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2014 год. За это время португальский нападающий сыграл 230 матчей, забил 41 мяч и отдал 70 голевых передач.

18-летний защитник Йоро перешёл в «МЮ» из «Лилля» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 62 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает Йоро в € 50 млн.

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