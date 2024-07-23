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Арбитр Федотов положительно оценил работу Москалёва на матче «Локомотив» ― «Акрон»

Арбитр Федотов положительно оценил работу Москалёва на матче «Локомотив» ― «Акрон»
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Игорь Федотов, бывший арбитр чемпионата России, высказался о работе судьи Владимира Москалёва в матче 1-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном».

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«Локомотив» — «Акрон» сложная игра для Москалёва, и многим она не понравилась. Зря. Для меня – Москалёв чётко разобрался во всех сложных эпизодах. Рука Пиняева на 34-й минуте, после которой был забит гол – это момент для VAR. Судья в поле никак увидеть её не мог, эпизод от него был закрыт. Но вмешался VAR, увидел руку – и гол отменили верно.

Следующие два сложных эпизода очень похожи – это момент с Бариновым в штрафной и момент с Ньямси в штрафной «Локо» после того, как мяч отскочил от перекладины. Тут всем возмущающимся нужно запомнить одно – если нападающий выставляет ногу в сторону и не пытается сыграть в мяч, а защитник в мяч сыграть пытается, то нарушает правила именно нападающий, а не защитник. Так было в обоих моментах.

Третий эпизод – с рукой Морозова. Тут всё тоже чётко – смотрите, что Москалёв все свои решения поясняет. И тут он тоже что-то говорил VAR. Скорее всего, он сказал, что для него это фол – руки на спине, толчок, из-за чего рука защитника «Локо» уходит в сторону – и в нём попадает мяч. Оценка 8,4», — сказал Федотов корреспонденту «Чемпионата».

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