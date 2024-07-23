Глушенков, Эльдарушев и Гюрлюк — в сборной 1-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 1-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Зенита» и «Оренбурга» – по трое футболистов. Также в состав вошли игроки «Динамо», «Динамо» Махачкала, ЦСКА, «Акрона» и «Локомотива». Тренером символической сборной мы выбрали Давида Деограсию («Оренбург»).

Вратарь: Николай Сысуев («Оренбург»).

Защитники: Идар Шумахов («Динамо» Мх), Матиас Перес («Оренбург»), Игорь Дивеев (ЦСКА).

Полузащитники: Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»), Вендел, Барриос, Максим Глушенков (все трое – «Зенит»), Бителло («Динамо»).

Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Абу-Саид Эльдарушев («Акрон»).

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