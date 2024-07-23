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23 июля главные новости спорта, футбольные трансферы

Овечкин рассказал о возвращении в Россию, «МЮ» хочет купить Винисиуса. Главное к утру
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о возвращении в Россию после завершения карьеры, «Манчестер Юнайтед» предложил мадридскому «Реалу» € 200 млн за вингера Винисиуса Жуниора, российский полузащитник Алексей Миранчук не хочет переходить в МЛС. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Овечкин рассказал, вернётся ли в Россию после окончания карьеры в НХЛ.
  2. «Манчестер Юнайтед» предложил Винисиусу контракт на € 200 млн — Defensa Central.
  3. Алексей Миранчук не очень хочет переходить в МЛС — Tuttomercatoweb.
  4. Сделка по переходу Клаудиньо из «Зенита» во «Фламенго» находится на грани срыва — UOL.
  5. «Интер» может подписать Федерико Кьезу в качестве свободного агента летом 2025 года.
  6. Камила Валиева выступила в шоу впервые с начала дисквалификации.
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  8. Строум рассказал об отношении игроков «Вашингтона» к возможному падению рекорда Гретцки.
  9. Станислав Черчесов объяснил, почему не возглавил клуб из РПЛ.
  10. Александр Овечкин сделал выбор между Роналду и Месси.
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