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Овечкин рассказал о возвращении в Россию, «МЮ» хочет купить Винисиуса. Главное к утру

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о возвращении в Россию после завершения карьеры, «Манчестер Юнайтед» предложил мадридскому «Реалу» € 200 млн за вингера Винисиуса Жуниора, российский полузащитник Алексей Миранчук не хочет переходить в МЛС. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».