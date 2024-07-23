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Новичок «МЮ» Лени Йоро объяснил, почему считает АПЛ лучшим чемпионатом в мире

Новичок «МЮ» Лени Йоро объяснил, почему считает АПЛ лучшим чемпионатом в мире
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Новичок «Манчестер Юнайтед» защитник Лени Йоро прокомментировал свой переход в английскую Премьер-лигу.

«Премьер-лига… Это место, где футбол существует в полной мере. Там прекрасные фанаты, высокий уровень игроков и нет лёгких игр. Именно поэтому я считаю этот чемпионат лучшим в мире», — приводит слова Йоро официальный сайт клуба.

18-летний защитник перешёл в «МЮ» из «Лилля» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 62 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает Йоро в € 50 млн.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в АПЛ с 60 очками. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити» (91 очко).

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