Месси и Суарес не примут участия в Матче звёзд МЛС и чемпионата Мексики из-за травм

Нападающие «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес из-за травм пропустят матч между звёздами МЛС и мексиканской лиги, сообщает ESPN.

37-летний аргентинец получил травму в финальном матче Кубка Америки – 2024 со сборной Колумбии (1:0). После стыка с колумбийцем Луисом Диасом у Месси сильно опух голеностоп.

Суарес же не сыграет в матче из-за дискомфорта в колене. Сообщается, что защитник Жорди Альба и полузащитник Серхио Бускетс примут участие во встрече.

Матч звёзд МЛС и чемпионата Мексики состоится 25 июля в Коламбусе в 3:00 мск.

После 25 туров «Интер Майами» лидирует в МЛС с 53 очками. Второе место занимает «Лос-Анджелес Гэлакси» (49 очков). Замыкает тройку «Цинциннати» (48 очков).

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