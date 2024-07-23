Новости дня 22 июля — в видео «Чемпионата»

Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 22 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.

Главные новости дня за 22 июля:

1) «Рубин» уверенно обыграл «Пари НН» в матче 1-го тура РПЛ.

2) Даниил Худяков официально стал футболистом австрийского «Штурма».

3) Сделка по переходу Клаудиньо из «Зенита» во «Фламенго» находится на грани срыва.

4) Агент оценил вероятность перехода Соболева в «Зенит» в 99%.

5) «Краснодар» отказался продавать Эдуарда Сперцяна французскому клубу.

6) «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Цанчжоу» и не проигрывает 23 матча.

7) Хамес Родригес расторгнет контракт с «Сан-Паулу», игрок хочет вернуться в Европу.