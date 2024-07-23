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Игрок «Рубина» Зотов прокомментировал победу в матче с «Пари НН»

Игрок «Рубина» Зотов прокомментировал победу в матче с «Пари НН»
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Полузащитник казанского «Рубина» Александр Зотов прокомментировал победу в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (4:2).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Рубин
Казань
1:0 Турбо – 3'     1:1 Даку – 4'     1:2 Зотов – 33'     1:3 Вада – 42'     2:3 Царукян – 71'     2:4 Кабутов – 90+1'    

«Интересный матч, много голов. Для болельщиков, наверное, было весело. Два немного разных тайма. Потому что «Нижний» перестроился немножко во втором тайме. Было тяжело, но мы справились. Нам есть над чем подумать», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Макуловым.

В составе нижегородцев забили Зе Турбо и Валерий Царукян, у казанцев отличились Мирлинд Даку, Александр Зотов, Валентин Вада и Дмитрий Кабутов.

Во 2-м туре «Пари Нижний Новгород» примет на своём поле московский ЦСКА 27 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. В тот же день в 17:30 мск «Рубин» начнёт выездной матч с «Зенитом».

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