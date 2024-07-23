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Расписание матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 23 июля

Расписание матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 23 июля
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Сегодня, 23 июля, состоятся первые встречи двухматчевых противостояний второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Все матчи 23 июля:

18:00 мск. «Будё-Глимт» – РФШ;

18:30 мск. «Паневежис» – «Ягеллония»;

19:00 мск. «Линкольн» – «Карабах»;

20:00 мск. АПОЭЛ – «Петрокуб»;

20:00 мск. «Мальмё» – «КИ Клаксвик»;

20:30 мск. «Стяуа» – «Маккаби» Тель-Авив;

21:00 мск. «Динамо» Киев – «Партизан»;

21:00 мск. «Унио Эспортива Санта-Колома» – «Мидтьюлланн»;

21:00 мск. «Ференцварош» – ТНС;

21:30 мск. «Лугано» – «Фенербахче»;

22:00 мск. «Шэмрок Роверс» — «Спарта» Прага.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

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