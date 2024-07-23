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Арбитр Федотов похвалил Сергея Карасёва за его поведение с Валерием Карпиным

Арбитр Федотов похвалил Сергея Карасёва за его поведение с Валерием Карпиным
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Бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов прокомментировал работу главного судьи Сергея Карасёва в матче 1-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Ростов» ― ЦСКА ― очень сложная игра для Карасёва. Он задал высокую планку единоборств – и сумел её выдержать. Каких-то очевидных пропусков фолов я не увидел, а если пропуски и были – всё было одинаково к обеим командам. Момент, где он закусился с Карпиным? Так с Карпиным и надо себя вести. Подавить его нельзя – это тренер сборной. Но он спокойно всё объяснил, тот помахал руками – и проехали. Кстати, Карпин в лицо судей никогда не оскорблял. И тут, думаю, этого тоже не было. Судья же должен быть умным, разговаривать с тренерами – тут всё так и сработало», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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