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Калинин: частой смены тренера в «Факеле» не будет, за Черевченко хочется биться

Калинин: частой смены тренера в «Факеле» не будет, за Черевченко хочется биться
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Крайний защитник «Факела» Игорь Калинин высказался о работе с главным тренером воронежцев Игорем Черевченко, а также заявил, что в нынешнем сезоне в команде не будет частой смены наставников.

«Очень нравится работать с Игорем Геннадьевичем Черевченко. Что нужно сделать, чтобы не было частой смены тренера, как в прошлом сезоне? Не будет. Надо выигрывать матчи, а не проигрывать, и всё. Это напрямую зависит от игроков — мы же играем, а не Игорь Геннадьевич. Если мы будем выигрывать, кто тренера уберёт? Это всё зависит от результата. Черевченко — замечательный тренер, за него хочется биться, играть. Уверен что мы сделаем всё, что в наших силах, и смен тренеров больше не будет», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

49-летний Черевченко возглавил «Факел» в конце апреля. Воронежцы завершили минувший сезон Российской Премьер-Лиги, заняв 11-е место и избежав участие в стыковых матчах за право на выступление в лиге. Команда Игоря Черевченко набрала 32 очка. В 1-м туре нового чемпионата «наглецы» проиграли московскому «Динамо» со счётом (1:3).

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