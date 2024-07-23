Новичок «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро рассказал о своём стиле игры

Новичок английского «Манчестер Юнайтед» центральный защитник Лени Йоро рассказал о своём стиле игры.

«В современном футболе нужно уметь читать игру и понимать соперника. Кроме того, я очень хорошо владею мячом. Я не боюсь владеть мячом», — приводит слова Йоро пресс-служба клуба на официальном сайте.

18-летний французский защитник перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лилля» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 62 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Йоро в € 50 млн.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в английской Премьер-лиге. Подопечные Эрика тен Хага набрали 60 очков. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити» (91 очко).