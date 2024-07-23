Мор: надеялся, что проблемы «Спартака» ушли с бывшим главным тренером

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор заявил, что ему не понравилась игра красно-белых в матче 1‑го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

«К сожалению, улучшений (в игре) нет. Хотя я сильно ждал. В чём была проблема в прошлом сезоне? Очень плохая игра на выезде. Это была одна сплошная катастрофа. «Спартак» ловили на одном и том же — быстрые атаки. Я надеялся, что всё это ушло вместе с бывшим главным тренером. Но всё это остаётся и при Станковиче. Это очень большая проблема, которую нужно решать», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между «Оренбургом» и «Спартаком» состоялся 21 июля. Игра проводилась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой. Матч начался в 17:30 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. На 62-й минуте Матиас Перес вывел хозяев вперёд. Эмирджан Гюрлюк спустя пять минут удвоил преимущество оренбуржцев. Красно-белые так и не смогли распечатать ворота соперника. «Оренбург» набрал три очка после стартового тура РПЛ. У москвичей ни одного очка в активе. В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:2. Во втором круге команды сыграли вничью (0:0). Клубы также дважды встречались на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0. Во второй игре сильнее оказались красно-белые (3:1).