Нигматуллин: благодаря футболу с «Локо» можно сказать, что «Акрон» не затеряется в РПЛ
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Бывший вратарь «Локомотива» и «Вероны» Руслан Нигматуллин высказался по итогам матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между железнодорожниками и «Акроном» (3:2).
«Матч «Локомотив» — «Акрон» стал украшением 1-го тура РПЛ. Было круто в плане количества забитых голов и открытого футбола. «Акрон» можно похвалить за смелый футбол и за интересных ярких футболистов. Но тольяттинцам не хватило опыта, потому что они достаточно смело побежали забивать и две штанги — это просто невезение, но зевнули контратаку и проиграли. В целом благодаря такому футболу можно сказать, что «Акрон» не затеряется в РПЛ», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28' 1:1 Бакаев – 36' 2:1 Батраков – 38' 2:2 Эльдарушев – 40' 3:2 Воробьёв – 79'
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