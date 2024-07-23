Нигматуллин: благодаря футболу с «Локо» можно сказать, что «Акрон» не затеряется в РПЛ

Бывший вратарь «Локомотива» и «Вероны» Руслан Нигматуллин высказался по итогам матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между железнодорожниками и «Акроном» (3:2).

«Матч «Локомотив» — «Акрон» стал украшением 1-го тура РПЛ. Было круто в плане количества забитых голов и открытого футбола. «Акрон» можно похвалить за смелый футбол и за интересных ярких футболистов. Но тольяттинцам не хватило опыта, потому что они достаточно смело побежали забивать и две штанги — это просто невезение, но зевнули контратаку и проиграли. В целом благодаря такому футболу можно сказать, что «Акрон» не затеряется в РПЛ», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.