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«Не стоит сравнивать контрольные игры с официальными». Зотов — о результативности «Рубина»

«Не стоит сравнивать контрольные игры с официальными». Зотов — о результативности «Рубина»
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Футболист казанского «Рубина» Александр Зотов высказался по итогам игры 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (4:2).

«Сборы прошли очень тяжело, как обычно. В сезоне просто будем двигаться от игры к игре. Забили четыре и «Локомотиву», и «Пари НН»? Не стоит сравнивать контрольные игры с официальными. Хорошо, что мы забиваем четыре, но нам нужен сзади ноль», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Макуловым.

Напомним, матч между «Рубином» и «Пари НН» состоялся накануне, 22 июля. Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток раздался в 20:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой «Рубина» со счётом 4:2.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Рубин
Казань
1:0 Турбо – 3'     1:1 Даку – 4'     1:2 Зотов – 33'     1:3 Вада – 42'     2:3 Царукян – 71'     2:4 Кабутов – 90+1'    
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