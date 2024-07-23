«Не стоит сравнивать контрольные игры с официальными». Зотов — о результативности «Рубина»

Футболист казанского «Рубина» Александр Зотов высказался по итогам игры 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (4:2).

«Сборы прошли очень тяжело, как обычно. В сезоне просто будем двигаться от игры к игре. Забили четыре и «Локомотиву», и «Пари НН»? Не стоит сравнивать контрольные игры с официальными. Хорошо, что мы забиваем четыре, но нам нужен сзади ноль», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Макуловым.

Напомним, матч между «Рубином» и «Пари НН» состоялся накануне, 22 июля. Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток раздался в 20:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой «Рубина» со счётом 4:2.