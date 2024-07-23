Экс-игрок «Барселоны» Корнеев: Флик не выживет в клубе, в Испании сумасшедший прессинг

Бывший футболист «Барселоны» и сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о перспективах нового главного тренера каталонцев Ханс-Дитера Флика.

«Я думаю, что Флик не выживет в «Барселоне». Испания — это сумасшедший прессинг с первого дня. Там после одного поражения уже говорят о кризисе. Я до сих пор удивлён, что убрали Хави, который буквально вытаскивал команду», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после завершения минувшего сезона главным тренером сине-гранатовых стал немецкий специалист Ханс-Дитер Флик. Он сменил на посту рулевого команды испанца Хави.

«Барселона» заняла второе место по итогам чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 85 очков за 38 матчей Примеры. Чемпионом стал «Реал» с 95 очками.