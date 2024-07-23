И. Федотов заявил, что судья ошибочно не удалил игрока «Факела» в первом тайме с «Динамо»

Бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов прокомментировал работу главного судьи Кирилла Левникова в матче 1-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Факелом» (3:1).

«У Левникова была одна серьёзная ошибка, за которую ему снижена оценка – он не показал вторую жёлтую карточку Квеквескири на 28-й минуте – игрок «Факела» ударил соперника по лицу. В остальном – всё нормально: правильно удалил Фомина, там всё очевидно, также правильно показал вторую жёлтую карточку Брызгалову. Оценка 7,9, хотя отработал прилично», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Даниил Фомин. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факела» Евгений Марков. На 90+7-й был удалён защитник «Факела» Сергей Брызгалов.