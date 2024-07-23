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И. Федотов заявил, что судья ошибочно не удалил игрока «Факела» в первом тайме с «Динамо»

И. Федотов заявил, что судья ошибочно не удалил игрока «Факела» в первом тайме с «Динамо»
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Бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов прокомментировал работу главного судьи Кирилла Левникова в матче 1-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Факелом» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

«У Левникова была одна серьёзная ошибка, за которую ему снижена оценка – он не показал вторую жёлтую карточку Квеквескири на 28-й минуте – игрок «Факела» ударил соперника по лицу. В остальном – всё нормально: правильно удалил Фомина, там всё очевидно, также правильно показал вторую жёлтую карточку Брызгалову. Оценка 7,9, хотя отработал прилично», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Даниил Фомин. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факела» Евгений Марков. На 90+7-й был удалён защитник «Факела» Сергей Брызгалов.

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