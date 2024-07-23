Моцпан: переход в российский топ-клуб? Сейчас все мысли только о «Факеле»

Футболист воронежского «Факела» Никита Моцпан прокомментировал возможный переход в российский топ-клуб.

— Думаете ли вы о переходе в российский топ-клуб?

— Давайте оставим этот вопрос без комментариев. Я играю в «Факеле», и все мысли у меня сейчас только об этом клубе, — приводит слова Моцпана «РБ Спорт».

Никите Моцпану 23 года, за «Факел» он выступает с лета 2023-го. Действующий контракт полузащитника с российским клубом рассчитан до лета 2026 года. Напомним, в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Факел» играл с московским «Динамо». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Матч закончился победой «Динамо» со счётом 3:1. В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге Российской Премьер-Лиги «Динамо» и «Факел» сыграли со счётом 0:0. Во втором также был зафиксирован ничейный счёт — 1:1.