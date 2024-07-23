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«Спасибо «Жироне». Гвардиола прокомментировал трансфер Савио в «Манчестер Сити»

«Спасибо «Жироне». Гвардиола прокомментировал трансфер Савио в «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о переходе 20-летнего крайнего нападающего Савио из французского «Труа». Трудовое соглашение футболиста с «горожанами» рассчитано до 2029 года.

«Его игра один на один разрушительна! Он может играть на обоих флангах, на левом фланге, на правом фланге, даже в центре. Но больше всего нам он нужен именно на фланге. Мы должны сказать спасибо «Жироне», они проделали отличную работу», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем сезоне Савио выступал в «Жироне» на правах аренды (игрок принадлежал «Труа»). Он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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