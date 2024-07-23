«Это тупиковый путь». Гершкович — об иностранных тренерах в РПЛ

Бывший футболист Михаил Гершкович высказался об увеличении количества иностранных тренеров в клубах Российской Премьер-Лиги.

«Я уже устал говорить, что в России должны тренировать наши тренеры, а не иностранцы. Наши тренеры не востребованы, хотя у них за плечами большое футбольное и тренерское прошлое, они показывали хорошие результаты. Только руководство клубов не хочет терпеть, поэтому в малой степени доверяет нашим тренерам. А если говорить о том, что все привозят с собой четыре-пять помощников, то как же мы думаем о будущем нашего футбола и наших тренеров? Это тупиковый путь.

Я уже давно говорил, что нужно вернуться к налогу на иностранных тренеров. Мы не против хороших тренеров, пусть приезжают те, кто из себя представляет крупномасштабные единицы. Но налог на этих специалистов пойдёт на развитие футбола, в частности на подготовку детских тренеров.

Что касается неубедительного начала сербских тренеров в РПЛ, то это показывает уровень квалификации сербов. Никто не может сказать, что они великие специалисты. Конечно, специфика в РПЛ есть, надо знать наш футбол и менталитет российских игроков. Но у нас же есть свои тренеры: Юран, Ташуев, Тетрадзе, Колыванов, Игнашевич, Кирьяков, Талалаев, Стукалов, Федотов, Кобелев и ряд других российских специалистов», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.