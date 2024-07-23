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Нигматуллин: у меня диссонанс между Глушенковым-футболистом и Глушенковым-человеком

Нигматуллин: у меня диссонанс между Глушенковым-футболистом и Глушенковым-человеком
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Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о футболисте «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Дебют Глушенкова был хорошим. Видно, что он уверен в себе и чувствует себя в своей тарелке в «Зените». Если он наладит взаимоотношения с болельщиками, которых нужно уважать, то вырастет в качестве футболиста. Потому что футбол именно для болельщиков. Есть такая фраза: «На каждый роток не накинешь платок». Поэтому нужно быть более солиднее и зрелее. Но, видимо, это возрастное.

Просто гораздо приятнее наблюдать за футболистом, который вне футбольного поля вызывает уважение. У меня сейчас диссонанс между Глушенковым-футболистом и Глушенковым-человеком. Когда это совпадёт, то это будет отличный футболист. И Валерий Георгиевич Карпин тоже ценит это, потому что он человек старой формации, поэтому предпочитает футболистов, которые уважают тренеров и болельщиков», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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