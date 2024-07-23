Отец Кузяева: в «Гавре» рассчитывают на Далера, клубу невыгодно, чтобы он уходил

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, рассказал, что руководство французского клуба довольно игрой российского хавбека.

«Сейчас новый главный тренер, но он грамотный, ведёт работу через мяч, всё хорошо. Пока «Гавр» не начинал переговоры о новом контракте, у нас ещё год соглашения. Но мы не думаем об этом, спортивный директор «Гавра» сказал, что работой Далера в прошлом сезоне довольны, поэтому в нынешнем положении клубу невыгодно, чтобы он ушёл. Далер настроен выступать за «Гавр», — приводит слова Адьяма Кузяева ТАСС.

Напомним, 31-летний футболист присоединился к «Гавру» минувшим летом в статусе свободного агента. За этот период Далер Кузяев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн. По итогам сезона-2023/2024 чемпионата Франции «Гавр» набрал 32 очка и сохранил место в Лиге 1 на следующий сезон.