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Арбитр Федотов раскритиковал судей матча «Оренбург» — «Спартак»

Арбитр Федотов раскритиковал судей матча «Оренбург» — «Спартак»
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Бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов прокомментировал работу главного судьи Алексея Сухого и его бригады в матче 1-го тура РПЛ между «Оренбургом» и московским «Спартаком» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

«Здесь есть вопросы ко второму ассистенту – он вечно куда-то улетал. Этот арбитр специально делал зазор, чтобы успеть за нападающим. А делал он так, потому что есть VAR, который может всё исправить. Такое поведение судей надо выжигать чистотелом, нельзя полагаться только на VAR.

Что касается судейства, то Сухой не показал жёлтую карточку Гюрлюку на 74-й минуте – тот взял мяч и куда-то с ним пошёл, это неспортивное поведение. Также на 77-й минуте нужно было показывать жёлтую Максименко – тот зачем-то взял и похлопал своей перчаткой по сопернику. Это неспортивное поведение. Тут не надо разговаривать – тут надо показывать карточки. Оценка 8,2», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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