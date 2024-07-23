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Радченко: Чалов ещё может уехать в более сильный чемпионат, проявив себя в РПЛ

Радченко: Чалов ещё может уехать в более сильный чемпионат, проявив себя в РПЛ
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Бывший футболист Дмитрий Радченко прокомментировал информацию, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов перейдёт в ПАОК.

«Мы знаем, что Чалов уже уезжал в Европу. Но мне кажется, не стоит ехать в греческий чемпионат в ПАОК. Зачем? Что касается возможного перехода в топ-5 Европы, то оттуда несложно перейти в более именитую команду. Но греческий чемпионат точно не сильнее нашего. Поэтому надо спросить у Чалова, какие цели он преследует, если такой трансфер случится. Конечно, есть игра в еврокубках, но не знаю. Мне кажется, в Грецию стоит ехать в конце карьеры, но не на пике. Чалов ещё может проявить себя в РПЛ, уехав в более сильную лигу.

Чалов — это очень значимая фигура в атакующих действиях ЦСКА. Поэтому если он уйдёт, то это будет потерей для армейцев. Уже ушёл Заболотный, а сейчас уйдёт Чалов. Это футболисты, которые показывали хорошую игру в атаке. Но неизвестно, как будут действовать новички ЦСКА», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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