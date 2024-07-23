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«У него есть всё, что надо футболисту». Орлов — о дебюте Глушенкова за «Зенит»

«У него есть всё, что надо футболисту». Орлов — о дебюте Глушенкова за «Зенит»
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о дебюте нападающего Максима Глушенкова в составе «Зенита».

— Геннадий Сергеевич, по вашему мнению, за счёт чего Максим Глушенков вот так легко вписался в коллектив «Зенита» и нашёл вот эту связку с Венделом?
— Потому что у него вот всё, что надо футболисту, есть. Он видит поле, он чувствует, кто где, кому можно отдавать мяч, чувствует ход игры. Посмотри, как он отходит в глубину, он уже атакует из глубины. И он всё время открыт, его никто не опекает. Как так? Вообще-то это искусство игрока быть всё время открытым между линиями. Глушенков в порядке», — сказал Орлов в выпуске на YouTube-канале «Такой футбол».

24-летний Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1». Напомним, в текущем сезоне Глушенков принял участие в двух официальных матчах петербургского клуба, в которых записал на свой счёт четыре забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 11 млн.

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