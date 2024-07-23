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«Дело ведь в деньгах». Орлов — о возможном уходе Вендела из «Зенита»

«Дело ведь в деньгах». Орлов — о возможном уходе Вендела из «Зенита»
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о возможном уходе полузащитника «Зенита» Вендела в «Галатасарай».

«Я вас разочарую. Думаю, что и в субботу Вендел будет играть за «Зенит». Дело ведь в деньгах. Они («Галатасарай». — Прим. «Чемпионата») хотят за меньшую сумму его приобрести. Не за ту. Надо ли отпускать Вендела, если он хочет уходить? Футбол это бизнес, мы его приобретали, значит, надо деньги за него получить, это нормально», — заявил Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Галатасарай» близки к соглашению о продаже Вендела за сумму в € 17 млн. В минувшем сезоне Вендел принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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