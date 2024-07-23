Виктор Лосев: «Спартак» один за другим увольняет иностранцев и берёт непонятно кого

Капитан «золотой» сборной СССР на Олимпиаде-1988, бывший защитник «Торпедо» и «Динамо» Виктор Лосев высказался о недоверии к отечественным тренерам в российском футболе.

«У нас достаточно тренерских кадров, только команд мало. У каждого клуба свой вектор развития. Одни ставят на иностранных тренеров, а другие хотят россиян. Но при этом своим специалистам дают попробовать, а спустя пять неудачных туров человека зачехляют. Иностранец с таким же результатом продолжает работать. Таких примеров полно.

Надо спросить у руководителей, что ими движет, когда они выбирают иностранных тренеров. Тот же «Спартак» один за другим увольняет иностранцев и берёт непонятно кого. У нас даже не рассматривают заслуженных людей — сразу из-за рубежа привозят. Вот что новый тренер «Спартака» выиграл? «Ференцварош» и без тренера у себя будет выигрывать. Амарала спрашивали про нового тренера — он говорил, что в списке нет ни Карпина, ни Черчесова. Как так можно?» — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Виктором Лосевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.