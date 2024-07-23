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Олимпийский чемпион Лосев: без россиян Игры многое теряют

Олимпийский чемпион Лосев: без россиян Игры многое теряют
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Капитан «золотой» сборной СССР на Олимпиаде-1988, бывший защитник «Торпедо» и «Динамо» Виктор Лосев высказался о проведении летних Олимпийских игр — 2024 без участия российских спортсменов.

— Предстоящую Олимпиаду планируете смотреть?
— Буду смотреть, хотя без россиян не так интересно. Без наших атлетов Олимпийские игры много теряют.

— Нет ощущения, что сегодня футбольный турнир Олимпиады изжил себя?
— Не сказал бы, что изжил. Все команды с удовольствием приезжают и мечтают стать олимпийскими чемпионами. У каждой страны есть желание завоевать золотые медали — это очень престижно, — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Полностью интервью с Виктором Лосевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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